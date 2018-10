Verwarde man bij Poolse ambassade afgevoerd

De politie heeft de verwarde man afgevoerd die eerder maandag de Poolse ambassade in Den Haag was binnengegaan. Hij werd gewikkeld in dekens en met een kapje over de ogen meegenomen in een ambulance.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen in of bij de ambassade. De man is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis overgebracht. De politie laat weten dat de man zich met een vermoedelijk brandbare stof had overgoten. Daarom wordt onder meer onderzocht of hij giftige stoffen heeft binnengekregen.

De man heeft heeft enkele uren in het ambassadegebouw aan de Alexanderstraat gezeten. Er was een onderhandelaar ingezet om hem tot bedaren te brengen en de situatie op te lossen. Ook stuurde de politie een arrestatieteam naar het gebouw en werden brandweerauto’s aan weerszijden van de ambassade opgesteld.

De politie kon nog niets zeggen over de identiteit van de man. Ook is onbekend waarom hij het ambassadegebouw was binnengegaan en wat hij van plan was.