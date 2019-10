Weggebruikers in de omgeving van Den Haag moeten in de avondspits rekening houden met vertragingen. Ze zullen te maken krijgen met tractoren op de weg die met protesterende boeren vanuit Den Haag weer huiswaarts willen.

De ANWB verwacht een vroege en drukke avondspits. In de ochtendspits zorgden de protesterende boeren voor chaos op de Nederlandse wegen en een enorme drukte in en naar Den Haag. Op het hoogtepunt, even na 08.30 uur, stond er op de wegen in totaal 1136 kilometer file.