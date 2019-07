Verwaarloosde leeuw Simba komt vrijdag aan

De in Bagdad door twee marechaussees geredde verwaarloosde leeuw Simba komt vrijdag in Nederland aan. Het dier landt om 14.00 uur met een vliegtuig van Royal Jordanian op Maastricht Aachen Airport. Dat heeft een woordvoerster van het vliegveld donderdag laten weten.

De twee militairen, die werkten op de Nederlandse ambassade, zagen op de markt in Bagdad een zwaar verwaarloosde en vermagerde leeuw in een te kleine kooi zitten. Ze begonnen een crowdfundingsactie met hulp van de Stichting Leeuw om het dier - inmiddels Simba gedoopt - uit zijn ellendige situatie te bevrijden en naar Nederland te brengen. Dat is gelukt, er is ruim 10.000 euro ingezameld, de leeuw landt vrijdag op het vliegveld bij Maastricht.

De bedoeling is om het ongeveer twee jaar oude dier in Nederland bij de Stichting Leeuw in Noord-Holland aan te laten sterken en dan terug te brengen naar het continent van oorsprong, Afrika.