Verwaarloosde jongetjes opgesloten in flat

De politie in de regio Zaanstreek heeft onlangs twee jonge,, verwaarloosde jongetjes gevonden, die in een flat opgesloten zaten. Een politie-inspecteur vond ze op een bloedhete dag na een melding van een buurvrouw dat ze de jongetjes al de hele dag hoorde huilen.

De kinderen konden niet weg; de deur bleek van buitenaf vastgebonden met een riem. In het huis was het heel warm, er was nergens eten of drinken voor de jongens en ze zagen er versuft uit, aldus politieman Tom Verweij. Hij zegt te vermoeden dat ze al maandenlang niet buiten waren geweest. Verweij schrijft columns op Facebook over zijn werk. Dit weekeinde schreef hij over deze gebeurtenis, zonder precieze data, locatie en identiteitsgegevens te delen.

De kinderen zijn in een opvanggezin geplaatst. Verweij schrijft dat de ervaren crisispleegmoeder verklaard heeft dat de twee jongetjes dierlijk gedrag vertoonden. „Ook bleken ze zoveel met z’n tweeën te zijn geweest, dat zij een eigen taal hadden verzonnen.” Volgens Verweij is er gewacht op de moeder van de twee, maar is zij „nooit gekomen.”

Kritiek

Bewoners van een flat in Purmerend zeggen op internet het verhaal te herkennen. Het voorval zou zich mogelijk vorig jaar zomer in hun flat hebben afgespeeld. Er zouden slechts enkele details verschillen. Zo zou het oudste jongetje geen gevaarlijk mes, maar een aardappelschilmesje in zijn handen hebben gehad. De jongetjes zouden ongeveer twee en vier jaar oud zijn geweest. Ze zijn later door omwonenden gezien in het gezelschap van een andere vrouw. De kinderen zouden er inmiddels weer beter uit zien.

Behalve meelevende berichten, verschijnen er op internet ook opmerkingen dat de agent de situatie zo herkenbaar heeft neergezet dat de privacy van de betrokkenen in het geding is.