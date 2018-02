Vervuiling in grond bij recreatieplas Brielle

De gemeente Brielle treft maatregelen na de ontdekking van vervuilde grond bij de Plas van Heenvliet, een recreatiegebied in ontwikkeling. Volgens informatie in het bezit van het ANP zijn in de grond gevaarlijke vluchtige stoffen gevonden zoals benzeen, tolueen en oplosmiddelen.

Brielle is recent door de Zuid-Hollandse milieudienst DCMR gewaarschuwd over de verontreinigde grond, zei een gemeentewoordvoerder dinsdag desgevraagd. Het gaat om grond die thermisch is gereinigd door afvalverwerker ATM in Moerdijk en is geleverd aan aannemer Martens en Van Oord. De aannemer wilde de grond gebruiken om in de Plas van Heenvliet bij Zwartewaal te storten. De voormalige zandwinning is eigendom van de gemeente en er wordt een groot recreatiegebied van gemaakt.

Volgens de gemeentewoordvoerder is de verontreinigde grond niet in het water terechtgekomen. Het recreatiegebied is nog niet open voor publiek, maar de vervuilde grond zal uit voorzorg worden afgedekt, aldus de gemeente. De gemeenteraad zal dinsdagmiddag nader worden geïnformeerd.

ATM leverde in totaal 275.000 ton (ongeveer 8000 vrachtwagenladingen) thermisch gereinigde grond aan Martens en Van Oord. Eind januari kreeg de aannemer de eerste signalen dat de grond vervuild was. Milieudienst DCMR trok daarom de toestemming voor het gebruik in de Plas van Heenvliet in. DCMR doet zelf nog nader onderzoek naar de aard van de verontreiniging en verwacht de resultaten dinsdag, aldus een woordvoerder.

Het is voor de tweede keer dat er problemen zijn met thermisch gereinigde grond van ATM. Vorig jaar raakte het bedrijf in opspraak omdat er vervuiling was geconstateerd nadat een dijk in Bunschoten-Spakenburg was versterkt met grond van de afvalverwerker.

Bij Martens en Van Oord wilde tot dusver niemand ingaan op vragen. Bij ATM was niemand bereikbaar.