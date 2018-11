De vervuilde grond die in Barneveld is gebruikt voor meerdere nieuwbouwprojecten, is op nog zeker twintig andere locaties gebruikt. Dat is gezegd tijdens een besloten bijeenkomst op donderdagavond in een sporthal in Barneveld. Dat meldt Omroep Gelderland.

Op de bijeenkomst kwamen ongeveer 350 mensen af, aldus een woordvoerder van de gemeente Barneveld. De pers was niet welkom.

Grondleverancier Vink liet daar aan de bewoners weten de ontstane angst en onrust te betreuren.