Vervuilde coke in Brabant en Rijnmond

Het Trimbos-instituut waarschuwt voor vervuilde cocaïne en ketamine in Noord-Brabant en Rotterdam-Rijnmond. De drugs zijn verontreinigd met atropine.

Atropine werkt als tripmiddel. Bij een overdosis krijgt de gebruiker last van hallucinaties, rusteloosheid en gedaald bewustzijn. Ook kan de persoon bewusteloos raken. Er kunnen ademhalings- en hartritmestoornissen optreden die kunnen leiden tot de dood.

Afgelopen week leverden Brabantse testlocaties verschillende verontreinigde poeders in bij het Drugs Informatie en Monitoring Systeem. Ook het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum kreeg begin dit jaar meldingen over gezondheidsincidenten in Noord-Brabant en Rotterdam-Rijnmond waarbij vermoedelijk atropine in het spel was.

De meldingen komen vooralsnog uit beide regio’s. Het Trimbos-instituut waarschuwt ervoor dat de vervuilde drugs ook elders kunnen opduiken. Trimbos adviseert daarom altijd drugs te laten testen. De instellingen voor verslavingszorg in Noord-Brabant en Rotterdam-Rijnmond waarschuwen de komende weken gebruikers via flyers en sociale media.

In 2007, 2005 en 2004 was er in Nederland ook vervuilde coke in omloop. Tientallen cocaïnegebruikers zijn toen ernstig ziek geworden. In 2007 overleed zeker een gebruiker.