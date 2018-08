„Vervuild hartmedicijn niet gebruiken”

Nederlandse apothekers moeten patiënten vragen medicijnen met daarin de vervuilde stof valsartan niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de apotheek. Die oproep doet brancheorganisatie voor apothekers KNMP.

Vorige maand maakte de gezondheidsinspectie bekend dat een aantal hartmedicijnen met daarin de werkzame stof valsartan uit de handel werd genomen. De medicatie is vervuild met de stof N-nitrosodimethylamine (NDMA), die waarschijnlijk kankerverwekkend is. De medicijnen worden voorgeschreven voor de behandeling van hoge bloeddruk, de behandeling van patiënten die onlangs een hartinfarct hebben gehad en de behandeling van hartfalen.

De inspectie adviseerde patiënten om niet te stoppen met het gebruik zonder overleg met hun arts of apotheker. KNMP gaat nu een stap verder en adviseert om het middel niet meer te gebruiken. Patiënten kunnen bij de apotheek een alternatief medicijn krijgen.

Uit onderzoeken blijkt dat de kans dat een patiënt kanker krijgt bij gebruik van de verontreinigde medicijnen klein is. „Maar iedere patiënt die ziek wordt door het gebruik van valsartan is er één te veel. Onze geneesmiddelen moeten van onberispelijke kwaliteit zijn en daar moeten we op kunnen vertrouwen. Bij twijfel rest in het belang van de patiënt alleen de keuze om het terug te brengen”, stelt KNMP.

Volgens de apothekersorganisatie telt Nederland 180.000 gebruikers van vervuilde valsartan. Een deel van hen heeft het al teruggebracht of is al overgestapt op een alternatief.