Vervolging schietende marechaussee gestopt

Een 41-jarige marechaussee uit Haarlem die in 2016 in het donker op een wegvluchtende automobilist heeft geschoten, wordt ontslagen van rechtsvervolging. Volgens de militaire rechtbank heeft de man in lijn met zijn ambtsinstructie gehandeld. Het Openbaar Ministerie (OM) had om het ontslag van rechtsvervolging gevraagd.

De marechaussee en zijn collega hadden de automobilist bij IJmuiden op de vluchtstrook laten stoppen wegens te hard rijden. De man, afkomstig uit Beverwijk, gaf een rijbewijs dat vervalst leek en hij werd in verband gebracht met ramkraken. Toen de marechaussees hem wilden aanhouden, vluchtte hij.

Bij het schietincident kwam een van de vier kogels in een hoofdsteun in de beschoten auto terecht. De rechtbank beoordeelde het schieten als een gepaste reactie op de situatie, waarin de marechaussee zelf door de automobilist werd aangereden. De auto raakte zijn arm.

De Beverwijker deed aangifte van poging tot doodslag. Hij diende een klacht in toen het OM die zaak seponeerde, waardoor deze alsnog voor de militaire rechtbank in Arnhem kwam. De man is zelf veroordeeld voor mishandeling van de marechaussee.