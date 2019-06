„Vervolg 5 agenten voor niet helpen Henriquez”

Advocaat Richard Korver roept het Openbaar Ministerie op om alsnog de vijf agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie, te vervolgen voor het in hulpeloze toestand laten van Mitch Henriquez. Dat is een strafbaar feit en volgens de raadsman van de nabestaanden is op beelden van de gebeurtenis te zien dat de agenten wisten dat het slachtoffer er slecht aan toe was en mogelijk zelfs al dat hij dood was. Een liplezer heeft dat uitgeplozen, aldus Korver.

Ze hadden hem moeten helpen of reanimeren toen of voordat ze hem in een busje legden om naar het politiebureau te brengen, zei Korver na afloop van de uitspraak op Schiphol. Hij wijst erop dat ook het gerechtshof aangaf dat er op dat moment geen sprake was van een dreigende situatie. "Ze hoefden daarom niet snel weg met Henriquez.”

Als het OM niet tot vervolging overgaat, zal hij een artikel-12 procedure aanspannen om ze hiertoe te dwingen. Korver deed dit al eerder en het hof wees dit af. Een klacht daarover loopt nu bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Volgens Korver is een nieuwe procedure mogelijk, omdat hij ook nieuwe informatie heeft over de kwestie. Hij doelt onder meer op scherpere beelden van de aanhouding waarover het hof destijds nog niet beschikte.