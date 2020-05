Vervoersverbod nertsen heeft vooral gevolgen in Noord-Brabant

Het donderdagmiddag afgekondigde verbod om nertsen en hun mest te vervoeren, zal vooral worden gevoeld in het noordwesten van Brabant. Het gros van de fokkerijen is te vinden in en rond de gemeente Gemert-Bakel. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2019.

In heel Nederland zijn bijna 130 nertsenfokkerijen te vinden en zo’n 800.000 nertsen, alleen kijkend naar de moederdieren. Ongeveer de helft daarvan is te vinden in Noord-Brabant. In Gemert-Bakel alleen al worden 200.000 nertsen gehouden.

De regering voert een vervoersverbod, extra hygiënevoorschriften en een bezoekersverbod in om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Het virus is aangetroffen in vier Brabantse nertsenhouderijen. Hier golden al verscherpte maatregelen, maar die zijn uitgebreid naar de rest van het land.

De nertsensector is al jaren aan het krimpen. Vier jaar geleden werden nog meer dan een miljoen van deze pelsdieren gehouden. Dat komt volgens landbouweconoom Cor Pierik van het CBS omdat nertsenhouderijen uiterlijk in 2024 moeten sluiten. Het is een „aflopende zaak”, waardoor nieuwe fokkerijen openen of investeren vaak niet meer interessant is. De vandaag aangekondigde maatregel is een „extra onzekere factor”.

Sommige partijen zouden graag zien dat het kabinet de coronacrisis aangrijpt om vaart achter het fokverbod te zetten. Maar daar ziet Schouten alleen kans toe als nertsenhouders er zélf voor kiezen eerder te stoppen.