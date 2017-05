Vervoersbedrijf GVB pleit voor investeringen

Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB pleit voor extra investeringen in infrastructuur en materieel. Als dat niet gebeurt, dan wordt de zogenoemde metropoolregio Amsterdam op den duur onbereikbaar, zei algemeen directeur van het GVB, Alexandra van Huffelen dinsdag bij de presentatie van de jaarcijfers.

„Een ongeluk op de A10 zorgt steeds vaker voor verkeersinfarcten tot aan het Leidseplein. Dat lossen we alleen op met meer ov in de stad. En met minder auto’s.” Volgens het vervoersbedrijf moeten de gemeente en de regio op tijd voldoende materieel aanschaffen om tegemoet te komen aan de groei van de stad en het aantal reizigers.

Van Huffelen dringt er verder bij het Rijk op aan de huidige regelgeving voor het openbaar vervoer te moderniseren. Dat moet ertoe leiden dat reizigers in de Randstad altijd binnen een uur op de plaats van bestemming kunnen zijn.

Het GVB vervoerde vorig jaar opnieuw meer reizigers dan het jaar ervoor; 233,6 miljoen, bijna 3 procent meer dan in 2015. Hoewel de vervoerder een positief resultaat behaalde van 8,6 miljoen euro uit de operationele bedrijfsvoering, boekte het bedrijf onder de streep een nettoverlies van 7,2 miljoen euro. Dit komt omdat er bijna 19 miljoen euro nodig was voor extra onderhoud aan de Combino-trams.

Het vervoersbedrijf moest het vorig jaar ook met flink minder exploitatiesubsidie doen, 40,9 miljoen euro tegen 73,6 miljoen een jaar eerder. Dit neemt nog verder af. Volgens de directeur laat het jaarresultaat zien dat het GVB steeds minder afhankelijk is van die subsidie. „Behalve extra inkomsten uit reizigersgroei, realiseren we kostenbesparingen in de eigen bedrijfsvoering.”