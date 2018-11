Vervoerders: nog steeds zorgen over ProRail

Vervoersorganisaties en de reizigersorganisatie Rover maken zich nog steeds „grote zorgen over de mogelijk nadelige effecten op de spoorsector” van de omvorming van ProRail. Ze schrijven dat vrijdag in een brief aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur). Het kabinet wil meer grip krijgen op ProRail en maakt daarom van de spoorbeheerder een zelfstandige overheidsorganisatie.

De gezamenlijke ov-bedrijven, georganiseerd in OV-NL, en Rover noemen de kabinetsplannen in de brief „onvolledig”. „Of en welke effecten dit voor de reiziger zal hebben, is onduidelijk.” Ook maken ze zich zorgen over de toekomstige rol- en taakverdeling binnen het ministerie.

Ook andere organisaties, zoals NS, FNV Spoor en werkgeversorganisatie VNO-NCW, zijn kritisch op de plannen, schrijft NRC Handelsblad. Deze maken in hun ogen het spoorvervoer duurder, zijn slecht voor de reizigers en gaan ten koste van de punctualiteit en dienstverlening.

In oktober 2016 stuurden de organisaties ook al een brandbrief uit over de kwestie.