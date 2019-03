Het openbaar vervoer met trams en bussen in Utrecht is stilgelegd. Vervoersmaatschappij U-OV meldt dat dit besluit is genomen in verband met het verhoogde dreigingsniveau dat is afgekondigd na het schietincident op het 24 Oktoberplein.

Alle bussen rijden hun rit nog uit om mensen naar hun bestemming te brengen en gaan daarna naar de remise terug.

De NS meldt dat de treinen wel van en naar Utrecht rijden.