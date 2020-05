Vervanging loden leidingen in Amsterdam vertraagd door corona

Door de coronacrisis is het vervangen van de loden leidingen in woningen in Amsterdam vertraagd. Bij zo’n 87.000 Amsterdamse corporatiewoningen bestaat het risico op lood in de leidingen omdat die in of voor 1960 gebouwd zijn. In slechts 65 woningen van woningcorporaties zijn de loden leidingen inmiddels vervangen. Dat blijkt uit een brief van het stadsbestuur aan de gemeenteraad.

Volgens het stadsbestuur zijn visuele inspecties van de leidingen en het nemen van watermonsters op veel locaties vertraagd om contact te vermijden tussen bewoners en medewerkers. Ook geven veel huurders aan liever geen bezoek van werklieden te ontvangen. De inventarisatie van loden leidingen zou uiterlijk 1 september klaar zijn.

Van de circa 87.000 woningen is ongeveer 10 procent getest. Daarna bleek dat in 588 woningen lood is aangetroffen, waarvan in 65 woningen de leidingen zijn verwijderd. Bij veel andere woningen zijn buitenkraantjes geplaatst om de bewoners van schoon drinkwater te voorzien.

Het testen en vervangen van loden leidingen in panden die de gemeente verhuurt ging makkelijker. Zo zijn er 139 scholen getest en is het drinkwater in 134 gevallen nu veilig. „Omdat de schoolgebouwen leeg waren kon hier de laatste tijd goed worden gewerkt”, zegt het stadsbestuur.