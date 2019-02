„Vervanging docent steeds groter probleem”

Het vervangen van zieke docenten wordt een steeds groter probleem. De afgelopen weken moest 80 procent van de schoolleiders op zoek naar vervanging voor vooral zieke leerkrachten. In 11 procent van de gevallen ging de directeur zelf maar voor de klas staan.

Die situatie is niet houdbaar en daarom komt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) deze week in actie.

De cijfers komen uit peilingen onder ruim 1400 schoolleiders. Het zoeken naar vervangers kost schoolleiders steeds meer tijd en bovendien blijkt er vaak geen vervanging beschikbaar. Deze week roept de AVS hun leden in het primair onderwijs op om niet te zoeken naar vervanging van zieke teamleden.

Voorzitter Petra van Haren van de AVS: „We kunnen niet blijven pappen en nathouden, of bezig blijven met kortetermijnoplossingen. Al dat pleisters plakken leidt straks alleen maar tot nog meer ziekmeldingen en burn-outs.”

In totaal was er op de scholen die meededen aan de enquête in de afgelopen twee weken voor 12.660 leerlingen geen vervangende leerkracht.