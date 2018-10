Vervanger giftige chroom-6 verf Defensie is dubbel zo giftig

De Nederlandse luchtmacht maakt ondanks klachten en vragen van het personeel nog steeds gebruik van een nieuwe verf voor vliegtuigen en helikopters. In de nieuwe verf - een 'high solid primer' - zit dubbel zoveel van de kankerverwekkende stof chroom-6 als in de oude verf.

De oude verf mag sinds 2012 niet meer worden gebruikt omdat er te veel oplosmiddelen in zitten. Om te voldoen aan de wetgeving daarover, negeerde Defensie andere wetgeving die bepaalt dat het gebruik van de kankerverwekkende stof chroom-6 moet worden verminderd, blijkt uit interne stukken die het actualiteitenprogramma Nieuwsuur heeft ingezien.

„Op dit moment lopen onze mensen geen enkel gevaar”, reageerde plaatsvervangend commandant der luchtstrijdkrachten Mario Verbeek in Nieuwsuur. „Onze mensen werken nu veilig. Waar dat niet zo was, zijn de werkzaamheden stilgelegd. We hebben alles in place om chroom-6-verf goed en veilig te gebruiken.”