‘Vervang zwarte vleermuiskasten door lichtgekleurde’

Wie een vleermuiskast wil ophangen, moet erop letten dat die niet in de volle zon hangt. Zeker niet als het een donkergekleurde kast is. Die kan dan vrij snel oververhit raken. Beter is om op zo’n plek een lichtgekleurde kast op te hangen. Dat zeggen drie organisaties die onderzoek hebben gedaan naar de kasten.

Het advies luidt nu nog vaak om vooral een donkergekleurde kast te gebruiken, omdat Nederland te boek staat als koud kikkerland. Maar dat is niet meer zo, zeggen de onderzoekers, en dus moet het advies worden herzien. Een donkergekleurde vleermuiskast kan het beste worden opgehangen in een schaduwrijk bos of onder een dakrand. In de zon is een lichtgekleurde beter.

Ook het materiaal waarvan de kast is gemaakt, heeft invloed op de binnentemperatuur. Zo raken kasten van multiplex en douglashout al oververhit bij een buitentemperatuur vanaf 20,5 graden Celsius, zwarte vleermuiskasten van houtbeton pas vanaf 27,5 graden.

Vleermuiskasten zijn erg populair. Ze worden vaak opgehangen op plaatsen waar verblijfplaatsen van de vliegende zoogdiertjes worden gesloopt of gekapt. Natuurliefhebbers gebruiken ze om waarnemingen te doen.