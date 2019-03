„Vervalsing vingerafdrukken niet aangetoond”

DELA heeft niet gesjoemeld met vingerafdrukken van overleden mensen. Dat zegt een specialistisch bureau dat onderzoek deed op verzoek van de uitvaartorganisatie. In november meldde het consumentenprogramma Radar dat vingerafdrukken die in sieraden worden verwerkt in sommige gevallen vervalst zijn.

„Het hele proces voor het afnemen van vingerafdrukken en de naleving daarvan, is nagelopen. Ook is onderzocht of steeds eenzelfde vingerafdruk voorkomt in verschillende dossiers”, zegt directeur Hans Slaman van International Security Partners (ISP). In totaal zijn volgens hem 107.000 vingerafdrukken onderzocht. „Geen daarvan duidde op vervalsing, noch incidenteel, noch structureel.”

In het radioprogramma Radar kwamen getuigen aan het woord die verklaarden dat tientallen keren vingerafdrukken zijn gebruikt van medewerkers die betrokken waren bij het afleggen en verzorgen van lichamen.