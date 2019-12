Binnen het college van Scherpenzeel is het vertrouwen in wethouder Henny van Dijk (Gemeentebelangen Scherpenzeel) opgezegd

Reden is verschil van inzicht over de toekomst van Scherpenzeel. Volgende week doet de gemeenteraad een uitspraak over een mogelijke fusie met Barneveld. Van Dijks partij wil dat Scherpenzeel zelfstandig blijft.