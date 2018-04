„Vertrouwen patiënt in zorg iets gedaald”

Vier op de tien patiënten heeft in de afgelopen twee jaar wel eens meegemaakt dat er iets mis ging in de zorg, meldt de Patiëntenfederatie op basis van eigen onderzoek. Daarbij is het vertrouwen van patiënten in hun zorgverleners gedaald vergeleken met drie jaar geleden, toen hetzelfde onderzoek werd gehouden.

Op de vraag of men zich in veilige handen voelt zegt nu 43 procent ‘altijd’ en 44 procent ‘meestal’. Drie jaar geleden was dat 46 procent en 45 procent. „De afgelopen jaren zijn er grote inspanningen gedaan om de zorg veiliger te maken. Dat heeft helaas niet geleid tot minder fouten en ook niet tot groter vertrouwen in zorgverleners”, aldus de patiëntenorganisatie.

Als het misgaat in de zorg kan dat verstrekkende gevolgen hebben. „Mensen voelen zich nog lang onzeker, krijgen psychische problemen of houden blijvend letsel”.

De Patiëntenfederatie ziet ook een klein lichtpunt. Volgens de onderzoekers erkennen zorgverleners vaker dat er een fout is gemaakt en bieden ook vaker hun verontschuldiging aan. Ook nemen ze sneller contact op met de patiënt hierover. Bij vier op de tien mensen (41 procent) gebeurde dat in de afgelopen twee jaar binnen 24 uur. Drie jaar geleden gebeurde dit bij 34 procent van de mensen.