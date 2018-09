„Vertrouwen in Pechtold zakt verder weg”

Kiezers hebben steeds minder vertrouwen in D66-leider Alexander Pechtold, blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond. Toen hij nog in de oppositie zat, tussen 2006 en 2017, was Pechtold steeds één van de drie fractievoorzitters in wie kiezers het meeste vertrouwen hadden. Maar nu staat hij op de tiende plek. Klaas Dijkhoff (VVD) geniet het meeste vertrouwen, gevolgd door Lilian Marijnissen (SP) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie).

Van alle fractievoorzitters scoort Pechtold het laagst (6,1) bij zijn achterban. Vermoedelijk hebben de verhalen over zijn privéleven een rol gespeeld. Pechtold had een affaire met een D66-raadslid uit Meppel. De meeste andere fractievoorzitters scoren bij hun eigen kiezers tussen de 7 en 8.

De Hond stelde meer vragen over politici en hun privacy. Van de ondervraagde kiezers vindt 43 procent dat wat een politicus privé doet buiten de publiciteit moet blijven. Van de D66-kiezers vindt zelfs twee derde dat. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat nu de kwestie van Pechtold in de openbaarheid is gekomen, hij er wel tekst en uitleg over zou moeten geven.

Ook het aantal zetels van D66 is het laagst in acht jaar. Als er nu verkiezingen zouden zijn, haalt de partij elf zetels, net als het CDA. Voor de christendemocraten is het de laagste score in zes jaar. De coalitie zou uitkomen op 55 zetels. In werkelijkheid hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie op dit moment een nipte meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer.

De peiling is gehouden voordat bekend werd dat de twee Armeense kinderen Lili en Howick in Nederland mogen blijven. Over die beslissing van staatssecretaris Mark Harbers (VVD, Justitie en Veiligheid) en de weg daarnaartoe was in politiek Den Haag veel te doen.