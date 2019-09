Vertrouwen in Baudet weer afgenomen

Het vertrouwen van kiezers in FVD-aanvoerder Thierry Baudet is afgenomen. Waar hij in april nog naar de zevende plek was geklommen in de rangorde van mate van vertrouwen in de fractievoorzitters in de Tweede Kamer in de peiling van Maurice de Hond, staat Baudet nu op de twaalfde plaats. Daarmee scoort hij slechter dan PVV-voorman Geert Wilders, die op dit moment de elfde positie inneemt.

Vorige week zondag constateerde De Hond al in zijn wekelijkse peiling dat de electorale glans van Forum voor Democratie is afgenomen. „Terwijl begin augustus het gedoe rondom Henk Otten bij FVD nog vrij weinig electoraal effect leek te hebben, is dat nu wel goed te zien”, aldus de peiler vorige week. FVD zakte vorige week naar 16 zetels, een daling van 4 zetels ten opzichte van de vorige peiling drie weken eerder. Ook deze zondag staat de partij van Baudet op 16 zetels.

CU-voorman Gert-Jan Segers geniet momenteel het meeste vertrouwen van de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Vorig jaar stond hij nog derde. De toenmalig koploper Klaas Dijkhoff (VVD) staat nu tweede. Tunahan Kuzu (DENK) sluit net als in april en net als vorig jaar rond deze tijd de rij met de dertiende plek als het om vertrouwen in fractievoorzitters gaat.

Van alle ministers geniet Wopke Hoekstra (CDA, Financiën) het meeste vertrouwen. Vorig jaar stond hij nog zevende, maar het vertrouwen in hem schoot in februari omhoog rond de aankoop van aandelen van Air France-KLM. Premier Mark Rutte daalde vorig jaar nog sterk van de zevende naar de vijftiende plaats, vanwege zijn opstelling rondom de dividendbelasting. De VVD’er staat nu echter weer op de zevende plek.