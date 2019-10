Vertroetelde pompoen met 669 kilo kampioen

De zwaarste pompoen van Nederland ligt dit jaar aan de Kamperzeedijk. De kolos van Bart Jan van Raalte (28) weegt maar liefst 669 kilo. Alleen met veel zorg kon de vrucht zo groot worden: „In de zomer lust de plant wel 800 liter water per week.”

Wie over de dijk van Kampen naar Genemuiden rijdt, kan niet om de im- posante pompoen van Van Raalte heen. De vrucht werd in Utrecht niet de zwaarste op het kampioenschap pompoen kweken 2019, maar legde van alle Nederlandse inzendingen wel het meeste gewicht in de schaal.

Wat is je geheim?

Van Raalte: „Voor het kweken van deze pompoenen gebruiken we speciale zaden. Deze komen meestal uit Engeland, België of Amerika. In het voorjaar laat ik altijd een grondmonster nemen, zodat ik weet welke voedingsstoffen er in de bodem zitten en wat de plant nodig heeft.

Meestal gebruik ik alleen organische meststoffen, want die zijn beter voor het bodemleven. Daarnaast geef ik veel water; in de zomer zomaar 800 liter per week. En verder is het belangrijk om maar één pompoen aan de plant te laten zitten, zodat alle voeding daar naartoe kan. Ik kweek in een kas; buiten kan het ook prima, maar vaak blijven de pompoenen dan net wat kleiner.”

Mooi, pompoenen! En lekker

Je deed mee aan het nationaal kampioenschap en had de zwaarste pompoen van Nederland. Verrassend?

„Nee, eigenlijk niet. Ik doe al jaren mee en de meeste keren liggen de uitslagen dicht bij elkaar. Dit jaar waren de verschillen wat groter. Misschien speelde het weer mee: het is eigenlijk veel te warm geweest. Mijn pompoenen hebben daar niet onder geleden, maar ze hebben er ook zeker niet aan gewonnen.”

Het prijzengeld van 1000 euro is welkom, maar dekt de kosten van de hobby niet helemaal. Van Raalte: „De kas heeft onderhoud nodig, voeding kostte dit jaar 100 tot 150 euro en ik moet een shovel huren om de pompoen uit de kas te halen.” Lachend: „Als je elk jaar wint, is het een leuke hobby.”

Sommige christenen willen niet meedoen aan fok- en kweekwedstrijden omdat ze dan zelf met de eer strijken. Herkenbaar?

Nadenkend: „Ik zorg goed voor de plant, maar God zorgt dat hij groeit. Ik gebruik verder geen groeihormonen. Winnen is leuk, maar het gaat mij niet om de eer. Ik vind het vooral een leuke hobby en mooi om het groeiproces van de pompoen te volgen.”

Wat gaat er met de pompoen gebeuren?

„De pompoen blijft nog even liggen, daarna haal ik de zaden eruit. Van het vruchtvlees wordt weer compost gemaakt.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws