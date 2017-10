Vertrekkend directeur Pro Life: Christelijke zorg kan voor patiënt het verschil maken

Vertrekkend Eleosbestuurder Buijs wordt per 1 januari opgevolgd door directeur Abwin Luteijn van Pro Life Zorgverzekeringen, werd donderdag bekend. „Het verschil maken in het leven van patiënten; daar ga ik voor.”

„Af en toe heb ik de neiging om over te stappen van Pro Life naar de zorgverlenerskant, om daar te werken aan innovatie en kwaliteit van zorg”, biechtte Luteijn vorig jaar op in een interview met het reformatorische gezinsblad Terdege. Over twee maanden is het zover en verruilt hij de verzekeringsbranche voor die van de ggz.

U was al bezig met een vertrek?

„Als directeur Pro Life maak ik elke twee jaar een rondje langs de christelijke zorginstellingen, ook langs Eleos. Ik ben de ggz echt gaan waarderen als de sector waar geloof en zorg elkaar misschien wel het meeste raken. Na de aankondiging van Buijs’ vertrek zijn er gesprekken geweest en ik ben blij dat de liefde van twee kanten komt.”

U bent uitgegroeid tot het gezicht van Pro Life. Brengt uw vertrekt de positionering van Pro Life binnen Zilveren Kruis/Achmea in gevaar?

„Ik heb geen enkele reden daar bezorgd over te zijn. Onze visie op christelijke zorg wordt binnen het concern erkend en herkend. Natuurlijk zal de nieuwe voorman of -vrouw straks zijn eigen vertaalslag maken. Maar duidelijk is dat Achmea zoekt naar iemand die afkomstig is uit de doelgroep met eenzelfde profiel als ik heb.”

Waarom moeten christenen kiezen voor een christelijke zorgverzekeraar?

„Pro Life biedt christenen toegang tot christelijke zorg die het verschil kan maken in de levens van mensen. Hoe meer verzekerden, des te beter we die christelijke zorg in de benen kunnen houden. Een paar jaar geleden kwam ik via Pro Life-vertrouwensarts Hoek-van Kooten in contact met een echtpaar dat een kindje verwachtte met een open ruggetje. De vraag was of het kind al voor de bevalling, dus in de baarmoeder, kon worden geopereerd. Als Pro Life hebben we gezegd: We zetten zo’n gezin niet op het vliegtuig naar Amerika. Liever halen wij de artsen hier naartoe. De operatie kon plaatsvinden in een Belgisch ziekenhuis. Inmiddels bestaat ook de mogelijkheid dat zo’n ingreep vanuit de basisverzekering kan worden vergoed.

Die individuele verhalen blijven je bij. Verschil maken in het leven van mensen; daar zet ik me vanaf 1 januari ook bij Eleos met hart en ziel voor in.”

Verzekeraars hebben de naam voor het geld te gaan. Moeten ze bij Eleos vrezen voor uw komst?

„Nee en ik heb ook geen enkel signaal dat er sprake is van verontrusting. Dat hoeft ook niet, want ik kom daar al jaren over de vloer. Bij Pro Life stond de identiteit altijd op nummer 1. Dat overstijgt echt het belang van een zo zakelijk mogelijke inkoop-verkooprelatie. Als wij als Pro Life een congres organiseren over trends in de zorg kom ik voor een zaal te staan met 120 christelijke zorgbestuurders. Dan staan we niet tegenover elkaar, maar denken we gezamenlijk na over meerwaarde en kwaliteit.”

Welke verandering voert u als eerste door bij Eleos?

„Ik richt me nu eerst op de overdracht van taken. Deze vraag beantwoord ik graag als ik een maand of drie officieel bij Eleos in functie ben.”