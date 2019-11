Vertrekkend burgemeester Staphorst: Minder geslotenheid zou goed zijn

Theo Segers (59) is voorgedragen als burgemeester van Molenlanden. Segers (CU) is sinds 2015 burgemeester in de Overijsselse gemeente Staphorst.

Staphorst kampt met leegloop. Voor de zomer vertrok CDA-wethouder Bert Krale, ook gemeentesecretaris Patrick Rossen hield het voor gezien. Onlangs vertrok een voorlichter. Nu de burgemeester.

U verlaat een zinkend schip.

„Bestuurlijke onrust is niet de oorzaak van mijn vertrek. Mijn sollicitatiebrief ging vijf maanden geleden al de deur uit. Toen was het nog rustig. Ik heb er wel over nagedacht of ik in deze lastige tijden weg kan. Maar er zitten kundige mensen. Goede vervangers zijn ingevlogen. Alles draait gewoon door. De gemeente stort echt niet in. Het vertrek van mensen berust op toeval.”

Wat is wel de reden?

„Staphorst was voor mij geen eindstation. Ik had het naar mijn zin in Staphorst. Ik hou van deze mensen en die ga ik ook missen. Niet voor niks kochten mijn vrouw en ik nog niet zo lang geleden een huis in IJhorst. Dat zegt genoeg. Ik word binnenkort zestig en mijn herbenoemingsprocedure zat eraan te komen. Wil ik nog een stap maken in mijn leven, dan moet dat nu. Molenlanden is een mooie gemeente met 43.000 inwoners, met onder andere Kinderdijk binnen haar grenzen. Ik kom uit deze streek. Deze gemeente past bij mij. Kinderen en kleinkinderen wonen daar.”

Waren er vervelende ervaringen in Staphorst?

„Het meest vervelend vond ik bedreigingen. Mijn vrouw, gezin en ik voelden ons soms niet veilig. Er moesten ook maatregelen genomen worden. Dan stond er een auto voor mijn deur. Dat begon vrijwel meteen na mij komst. Dat was pittig. Ik heb nooit gedacht: waar ben ik aan begonnen. Ik voel mij beschermd door mijn Hemelse Vader. Ik vind het prima als mensen boos zijn en emotioneel reageren, maar agressie kan nooit.”

Mooie dingen?

„Als ik op de markt loop, word ik aangesproken door burgers. Ze vertellen soms hun zielenroerselen. We hielden meerdere keren een open huis bij de gemeente. Ook mocht ik projectkoren leiden bij de herdenkingen van de Reformatie en de Heidelbergse Catechismus. Ik ben op bezoek geweest bij 232 echtparen die lang getrouwd waren. Prachtig. Vanochtend fietste er een meisje voorbij: „Hallo burgemeester”, riep ze. Daar geniet ik van.”

Wat vindt u van Staphorsters?

„Een prachtige gemeenschap met mooie mensen. Er is een bijzondere eigenheid, de sociale cohesie is groot. Staphorsters zijn ook binnenvetters. Minder geslotenheid zou goed zijn. Toen ik de drugsproblematiek aankaartte tijdens een nieuwjaarsreceptie spraken veel ouders mij aan. Ze vertelden hun problemen. Zeer waardevol.”

