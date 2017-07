„Vertrek Sean Spicer was onvermijdelijk”

Het opstappen van Sean Spicer als woordvoerder van president Donald Trump was onvermijdelijk. Dat zegt Jan Driessen, ex-journalist en oud-directeur communicatie van verzekeringsconcern Aegon en nu actief als communicatieconsultant.

„Spicer kon het zich niet langer veroorloven nog langer te blijven zitten. Hij heeft de meest ongelooflijke zaken moeten rechtpraten.” Volgens Driessen was het voor Spicer onmogelijk goed te functioneren onder Trump. „Spicer werd niet op tijd geïnformeerd, bij het ontslag bij FBI-chef Comey waren er wel vier verschillende verklaringen die hij moest geven. Hij moest elke keer de kuil dempen die Trump had gegraven.”

Ook Robert Wester, oud-woordvoerder van premier Rutte ten tijde van de troonswisseling is niet verrast over het vertrek van Spicer. „Het lijkt me erg lastig om als woordvoerder van Trump te werken. Hij geeft je weinig ruimte. En vertrouwen en ruimte zijn juist essentieel om goed communicatieadvies te kunnen geven.”

Woordvoerder van de machtigste man van de wereld is een functie waar de publicitaire druk enorm groot is, weten Driessen en Wester. De troonswisseling was ook een gebeurtenis met grote publicitaire druk, schetst Wester. „Als de druk hoog is, is het essentieel is dat je vrijheid en vertrouwen geniet van je opdrachtgever. Ook moet je volledig van alles op de hoogte zijn”, zegt Wester.

Trump verraste Spicer vaak met tweets, soms zelfs midden in de nacht. „Als je geen regie en planning hebt over de communicatie, kun je geen woordvoerder zijn”, zegt Driessen. Spicer hoeft zich trouwens geen zorgen te maken over zijn toekomst, denkt hij. „Ik schat in dat hij als commentator bij een zender als Fox aan de slag gaat, de woordvoerder van Clinton is bijvoorbeeld ook terechtgekomen bij de tv.”