Vertragingen Schiphol door storing bij tanken

Vliegtuigen op Schiphol kunnen door een storing bij het bedrijf dat de brandstoftoevoer verzorgt woensdag al de hele middag niet tanken. Woensdag omstreeks 17.30 uur stonden er ongeveer zeventig toestellen te wachten op brandstof, meldt een woordvoerder van de luchthaven. Het is onduidelijk hoelang de storing nog gaat duren.

De problemen zorgen voor vertragingen, ook is een klein aantal vluchten geannuleerd. Schiphol betreurt de overlast voor reizigers en vliegmaatschappijen. Reizigers wordt aangeraden mogelijke wijzigingen voor hun vlucht in de gaten te houden via de website van Schiphol of de app. Volgens de woordvoerster is woensdag een piekdag wat betreft het aantal reizigers op de luchthaven, maar zijn er geen problemen. „Het is druk, maar beheersbaar. Waar nodig wordt water uitgedeeld.”

De storing bij Aircraft Fuel Supply, dat de brandstoftoevoer verzorgt, begon om om 13.00 uur. De oorzaak is nog niet bekend. Volgens de woordvoerder ondervinden passagiers vooral sinds 14.30 hinder van die storing. Voor die tijd waren veel vliegtuigen al volgetankt en konden ze nog vertrekken.