Vertraging in verkeer nam in 2018 fors toe

Het aantal files en de vertraging erdoor voor het verkeer was dit jaar ongeveer 20 procent hoger dan in 2017. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de ANWB die metingen deed op het Nederlandse hoofdwegennet.

In de regio’s Den Haag en Rotterdam ondervonden weggebruikers het afgelopen jaar de meeste hinder van files. Maar ook op de wegen in de provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg nam de filezwaarte in 2018 toe. In de provincies Noord-Holland en Utrecht bleef deze vrijwel gelijk. Het verkeer in het noorden van het land ondervond veel minder verkeershinder dan vorig jaar.

De grootste knelpunten waren het afgelopen jaar in de ochtendspits de A4 Den Haag richting Amsterdam en in de avondspits de A27 van Utrecht naar Breda. De drukste spitsen in de ochtend zijn op maandag en dinsdag en in de avond op dinsdag en donderdag.

Op donderdagavond 1 november zorgden de regen en een groot aantal ongelukken voor de zwaarste spits van het jaar. Op het drukste moment stond er die avond 1135 kilometer file op de A- en N-wegen in Nederland.