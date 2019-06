Vertraging in strafzaak tegen Henk Kuipers

De inhoudelijke behandeling van strafzaak tegen voormalig No Surrender-voorzitter Henk Kuipers is uitgesteld tot dinsdag 25 juni. Maandag zou de zaak beginnen met de inhoudelijke behandeling, maar de advocaat van Kuipers is ziek.

De rechtbank in Groningen heeft twaalf zittingsdagen voor een groot proces tegen (ex)-leden van No Surrender gereserveerd. Kuipers (54) wordt samen met Klaas Otto, Rico R. en Theo ten V. verdacht van het leiden van een criminele organisatie. Kuipers staat ook terecht voor onder meer poging tot afpersing, mishandeling en diefstal met geweld.

Kuipers’ advocaat Roy van der Wal zit ziek in het buitenland en kan deze week volgens waarnemend raadsman Umat Ural niet terugvliegen naar Nederland. Op 25 juni wordt bekeken of hij voldoende is hersteld voor het verdere verloop.

Kuipers snapt de vertraging. Hij wil ook alleen maar in de rechtbank praten als zijn vaste advocaat erbij is. Maar hij is naar eigen zeggen wel teleurgesteld. "Ik wil graag in alle openbaarheid mijn verhaal doen", zei hij tegen de rechters. Hij hekelt onder meer de druk die berichten in de media op zijn privéleven leggen. "Ik word weggezet als een megacrimineel. Ik heb geen baat bij uitstel."

De zaak van Theo ten V. wordt dinsdag behandeld. Hij wordt naast het leidinggeven aan een criminele organisatie ook verdacht van diefstal met geweld. Ural, de advocaat van Ten V., heeft ook om aanhouding van die zaak gevraagd omdat het verweven is met die van Kuipers. De rechtbank buigt zich daar dinsdag over.

No Surrender, opgericht in 2013 door Otto, werd eerder deze maand door de rechtbank in Assen verboden. De motorclub met honderd chapters (afdelingen) en andere onderdelen in binnen- en buitenland, telt enkele honderden leden in Nederland.

Otto zit momenteel in de cel in afwachting van zijn hoger beroep in een andere zaak. Vorig jaar oktober werd hij veroordeeld tot zes jaar cel voor zware mishandeling, bedreiging, afpersing en witwassen van 1,3 miljoen euro.