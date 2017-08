Vertraging bij verwijderen vinvis Texel

Biologen van Ecomare zijn er maandag niet in geslaagd het hele karkas van de aangespoelde vinvis op Texel te verwijderen. Het is een tijdrovende klus, aldus conservator Arthur Oosterbaan, en doordat de vloed snel opkwam, ging tijd verloren met het verplaatsen van de karkasdelen.

De vinvis is 18 meter lang. Schedel, onderkaak, tongbeen, borstbeen, schouderblad en vin zijn weggehaald. Dinsdag om 8.00 uur starten de wetenschappers van Ecomare met de staart en een deel van de ribbenkast met wervels.

„Het is heel veel werk. Je kunt vanwege de veiligheid maar met een beperkt aantal mensen tegelijkertijd snijden, we moeten afstand van elkaar houden. En de messen worden snel bot door het zand en moeten steeds geslepen worden.”

Spek en vlees van het zoogdier zijn naar een destructiebedrijf gebracht, de andere delen worden ‘gemacereerd’. Daarbij liggen de botten in water met Biotex, dat de vleesresten in een paar weken natuurlijk afbreekt. Oosterbaan spreekt over „gecontroleerd rotten”. Het natuurcentrum wil het geraamte van de vinvis graag in de collectie opnemen en exposeren in de walviszaal.

Honderden mensen kwamen bij de werkzaamheden op het strand van Texel kijken.