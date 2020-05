Vertellen over de bommen op Bezuidenhout

De organisatie van de Nationale Kinderherdenking heeft verschillende eigentijdse alternatieven ontwikkeld om thuis met kinderen stil te staan bij 75 jaar vrijheid.

Zo is er een educatief programma beschikbaar dat kosteloos aan scholen en gezinnen wordt aangeboden. Inhakend op de digitale vormen van lesgeven biedt het videolespakket ”Verhalen in Beeld” aan leerkrachten en ouders handvatten om in aanloop naar Bevrijdingsdag onderwerpen als ”herdenken” en ”leven in vrijheid” met kinderen bespreekbaar te maken aan de hand van verhalen.

Het pakket bestaat uit een videoreeks van vijf oorlogsverhalen, verteld voor kinderen door personen van 17 tot en met 88 jaar. Ze gaan over de Tweede Wereldoorlog, de oorlog in Nederlands-Indië en voormalig Joegoslavië, en over hoe het is om te vechten voor andermans vrijheid tijdens een vredesmissie.

In de eerste video vertelt de 85-jarige Bram van der Vlugt hoe hij samen met zijn vader en zijn broertje het bombardement op het Bezuidenhout in Den Haag overleefde. Zijn moeder was er niet: zij was Joods en is opgepakt omdat ze geen ster wilde dragen. Hij vertelt hoe ze moesten schuilen bij een andere familie en hoe zijn vader probeerde hun spullen uit een brandend huis te halen, inclusief een rol wc-papier.