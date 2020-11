‘Versturen van poederbrieven kan gevangenisstraf opleveren’

Het versturen van een of meer poederbrieven kan een gevangenisstraf opleveren. Wanneer redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de brief andere mensen schrik aanjaagt, is dat een reden voor vervolging door het Openbaar Ministerie, zegt hoogleraar strafrecht Henny Sackers van de Radboud Universiteit in Nijmegen..

Strafverzwarend werkt daarbij zeker dat al drie ziekenhuizen zijn getroffen, die gelden als vitale instanties onder de corona-omstandigheden, aldus Sackers. Hij is naast hoogleraar ook rechter-plaatsvervanger bij verschillende rechtbanken en het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Deze week zijn al negentien poederbrieven gevonden, waaronder twaalf in Amsterdam. Het gaat volgens de politie steeds om een envelop met daarin een wit kaartje en een nog onbekend poeder. Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt om welk poeder het gaat, maar in enkele gevallen meldden mensen die met het poeder in contact waren geweest branderige ogen en lichte ademhalingsproblemen. De politie zoekt naar de afzender van de brieven.

„Het strafrecht houdt rekening met wat voor soort poeder er is verstuurd. Poedersuiker bijvoorbeeld is onschuldig, maar als het om een explosieve stof zou gaan zit je al snel in de hoek van terreur. Poederbrieven versturen geldt als een bedreigingsdelict. Het OM zal dat flink aanpakken en niet gaan voor een waarschuwing of zo, zeker als zou blijken dat er een relatie is met mensen die tegen de coronamaatregelen zijn”, verwacht Sackers.

Hoe lang iemand de cel in zou kunnen gaan, hangt volgens de hoogleraar af van onder meer persoonlijke omstandigheden van de verdachte of verdachte groep. „Maar het zal niet afgedaan worden als grappenmakerij. Het is een verstoring van de openbare orde die niet wordt gewaardeerd”, aldus Sackers.