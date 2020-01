De politie heeft vrijdag in Vlissingen een Iraans gezin met jonge kinderen en twee Iraakse mannen ontdekt. Ze zaten op het haventerrein verstopt in nieuwe auto’s die op een autotrailer stonden.

De mensen zijn overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee. Zij zijn opgevangen en in vreemdelingenbewaring gesteld. Over hun leeftijd, identiteit en beweegredenen is nog niets bekend.