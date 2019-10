‘Versterken brug Boskoop duurt zeker 2 weken’

De provincie Zuid-Holland denkt nog zeker twee weken nodig te hebben om de hefbrug in Boskoop te versterken. In beide torens van de brug worden windverbanden aangebracht die voor stabiliteit moeten zorgen bij harde wind, schrijft gedeputeerde Floor Vermeulen in een brief aan Provinciale Staten.

De brug werd donderdag acuut gesloten nadat uit onderzoek bleek dat de brug onveilig is. Afgelopen weekend is gewerkt aan het verstevigen van de heftorens en onderzocht welke maatregelen nog meer nodig zijn. Naast plaatsing van windverbanden, worden ook enkele verroeste verbindingspunten hersteld.

Vermeulen begrijpt dat de situatie zorgt voor onzekerheid bij bedrijven. „De veiligheid van de hefbrug en daarmee van de vaarweggebruikers moet allereerst gewaarborgd zijn. We zijn in contact met vertegenwoordigers van bedrijven en houden hen voortdurend op de hoogte van de situatie.”

Door de problemen met de hefbrug ligt ook het scheepvaartverkeer stil. Schepen moeten een omleidingsroute varen.