De politie heeft donderdagmiddag acht „verstekelingen” aangehouden in Ridderkerk, die zich hadden verstopt in een vrachtauto die geladen was met sinaasappels.

Volgens de politie werd de Spaanse vrachtwagenchauffeur verrast toen ze in Ridderkerk uit zijn wagen sprongen. De politie doet nog nader onderzoek naar de achtergronden van de zaak.