De politie heeft in de buurt van Moerdijk acht mensen aangetroffen in een vrachtwagen. Agenten kwamen in actie nadat de chauffeur had gemeld dat hij vermoedde dat zich in zijn wagen mensen verborgen hielden. Ze werden bij parkeerplaats Streepland langs de A16/A59 uit de wagen gehaald. De vermoedelijk illegalen zijn voor onderzoek meegenomen.