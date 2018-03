Verstekelingen ontdekt in vrachtwagen

Op de grens van Duitsland en Nederland zijn negen illegalen uit een vrachtwagen gehaald. De Iraakse vluchtelingen hadden zich verstopt tussen de lading. Toen ze het niet meer konden uithouden door de kou, honger en dorst en gebrek een zuurstof, begonnen ze op de wand te kloppen. De chauffeur hoorde dat en sloeg alarm.

Volgens de Duitse politie had een mensensmokkelaar de negen woensdag in Frankrijk aan boord van de vrachtwagen weten te krijgen. Via België en Nederland gingen ze richting Duitsland. De eindbestemming was Oekraïne, maar de reis stopte donderdag bij de grensovergang bij het Twentse De Lutte. Ze hadden met de smokkelaar afgesproken dat ze naar Groot-Brittannië zouden worden gebracht.

De verstekelingen zijn vijf mannen, twee vrouwen en twee kinderen van twaalf en tien jaar oud. Twee mannen waren al in Duitsland geregistreerd als vluchtelingen. De andere zeven zijn overgedragen aan Nederland.

De Oekraïense chauffeur van de vrachtwagen was niet betrokken bij de smokkel en werd volledig verrast door de verstekelingen, aldus de Duitse politie vrijdag.