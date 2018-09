Verstekelingen kropen in België in container

De achttien verstekelingen die vrijdag uit een zeecontainer in de Rotterdamse Waalhaven werden bevrijd, zijn in België in de container geklommen. De groep Eritreeërs wilde zo naar het Verenigd Koninkrijk reizen. Toen de koelmotor van de container aansloeg, sloeg de paniek toe en belden zij 112.

Dat heeft de Rotterdamse loco-burgemeester Bert Wijbenga donderdag in de gemeenteraad gezegd. „Het is bewonderenswaardig dat politie en douane binnen twee uur de container hebben gelokaliseerd en de mensen bevrijd”, zegt Wijbenga. Dit had vreselijk kunnen aflopen." De politie moest via zendmasten peilen om te ontdekken waar het telefoontje vandaan kwam. Een verstekeling moest ter controle naar het ziekenhuis.

Twaalf migranten hebben asiel aangevraagd en zijn naar Ter Apel gebracht. Vier verstekelingen zijn naar Duitsland gestuurd, waar ze eerder asiel hadden aangevraagd. Twee mensen bleken illegaal en zijn op straat gezet.

Volgens Wijbenga worden er drie keer per dag inklimmers betrapt in de Rotterdamse haven. Er is geen alarmerende toename van het aantal migranten in Rotterdam, stelt hij. „Deze mensen kwamen niet voor Rotterdam, maar voor Engeland.”