Verstekelingen in vrachtauto op A67 Bladel

De politie heeft zaterdag in een vrachtwagen op de A67 bij Bladel elf vluchtelingen ontdekt, onder wie twee kinderen. Ze zaten tussen een lading mango’s en vertelden dat ze afkomstig zijn uit Iran en Irak. De Portugese chauffeur was volgens een politiewoordvoerster met de vrachtwagen op weg naar Groot-Brittannië.

In België, vlak bij de Nederlandse grens, gaf een Belgische automobilist met lichtsignalen aan dat hij iets verdachts had gezien, daarop reed de chauffeur zijn vrachtwagen naar een tankstation bij Bladel.

De bestuurder, de verstekelingen en de vrachtwagen zijn naar het politiebureau in Eindhoven begeleid. Daar ondervraagt de Vreemdelingenpolitie de chauffeur en de vluchtelingen. De politie wil onder meer weten hoe de vluchtelingen in de laadruimte zijn gekomen en of ze ook daadwerkelijk uit Iran en Irak komen.