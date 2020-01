Verspreiding virus moeilijk in te dammen

Nederland bereidt zich voor op de komst van het coronavirus. Artsen moeten alarm slaan als ze slechts het vermoeden hebben dat iemand het virus onder de leden heeft. Ziekenhuizen kunnen mensen zo nodig in quarantaine plaatsen. Hoe gevaarlijk is het virus, waar komt het vandaan, en hoe gaat ons land ermee om?

Hoe besmettelijk is het virus?

Vrijdag leek het virus nog niet erg besmettelijk, maar inmiddels zijn de Chinese autoriteiten somberder gestemd. Dinsdagochtend zijn al zo’n 4500 besmettingen gemeld, en 106 mensen overleden.

Iemand kan het virus al overdragen als hij nog geen ziekteverschijnselen vertoont. Dat maakt het heel moeilijk om verspreiding van het virus in te dammen. Op vliegvelden mensen met koorts tegenhouden, is onvoldoende effectief.

Coronavirussen verspreiden zich via mensen en dieren; buiten het lichaam overleven ze het niet. Pakketjes die uit Wuhan komen, leveren daarom geen besmettingsgevaar op.

Welke symptomen horen bij een besmetting?

Bij een kwart van de patiënten leidt het virus tot ernstige klachten: longontsteking, benauwdheid en koorts. Met name mensen met een zwakke weerstand, zoals ouderen en jonge kinderen, lopen risico om eraan te overlijden.

De incubatietijd varieert van een dag tot twee weken. Mensen kunnen het virus dus al twee weken bij zich dragen voordat ze klachten krijgen.

Waar komt het virus vandaan?

Deskundigen van de Universiteit Utrecht denken dat het afkomstig is van vleermuizen. De theorie dat het virus bij slangen vandaan zou komen, verwijzen de virologen Berend-Jan Bosch en Raoul de Groot naar het rijk der fabelen. Die is volgens hen „ongefundeerd en blijkt niet uit de analyse van erfelijk materiaal.”

De virologen zijn bekend met coronavirussen: ze deden eerder onderzoek naar SARS en MERS. Het nieuwe virus, dat voorlopig nCoV-2019 is gedoopt, hoort tot dezelfde familie van virussen. Het kan net als SARS en MERS luchtweginfecties veroorzaken, die soms dodelijk aflopen. Volgens de onderzoekers uit Utrecht zijn er echter „aanzienlijke verschillen” tussen de virussen, waardoor nu nog onduidelijk is hoe het zich precies verspreidt en hoe gevaarlijk het is voor de mens.

Welke maatregelen neemt Nederland?

Nederland behandelt het virus voortaan als een zogeheten A-ziekte. Dat betekent bijvoorbeeld dat artsen alarm moeten slaan als ze alleen al de verdenking hebben dat iemand het virus onder de leden heeft, maar dat nog niet hebben vastgesteld. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) nam deze maatregel maandag op advies van het zogeheten Outbreak Management Team.

Er komt geen toegangscontrole op Schiphol om besmette reizigers te onderscheppen, omdat dat niet goed werkt. Wel worden reizigers via informatieschermen boven de bagagebanden gewaarschuwd en ingelicht.

Mondkapjes zijn niet nodig, vinden de deskundigen. Zorgvuldig hoesten in de elleboogholte, goed de handen wassen en niet te dicht bij zieke mensen komen is genoeg.

Ieder ziekenhuis kan mensen indien nodig in quarantaine plaatsen. De minister gaat in kaart brengen hoeveel patiënten alle ziekenhuizen samen kunnen bergen. In China, waar het virus als eerste de kop heeft opgestoken, blijken veel te weinig bedden beschikbaar en worden inderhaast nieuwe ziekenhuizen uit de grond gestampt.

Huisartsen krijgen nog aanvullende informatie over hoe ze moeten optreden als ze denken dat een patiënt het virus onder de leden heeft.

Wie ziekteverschijnselen heeft binnen twee weken na terugkomst uit een plaats waar het virus rondwaart of in aanraking is geweest met een besmette patiënt moet worden onderzocht.

Zijn er in Nederland al besmette mensen met het virus aangetroffen?

Tot op heden niet. Dat wil niet zeggen dat er geen mensen in Nederland met het virus rondlopen.

Twee mensen in Nederland zijn vorige week getest op het nieuwe coronavirus, meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag. Ze bleken niet besmet. De twee werden getest omdat ze klachten hadden en in de omgeving van de Chinese miljoenenstad Wuhan waren geweest, aldus de RIVM-zegsman.

Hoe moet het met de twintig Nederlanders die nu in Wuhan zitten?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt de mogelijkheden om hen uit de stad te evacueren. Er wordt overlegd met andere EU-lidstaten en de Chinese autoriteiten over het vertrek van de Nederlanders. Ze zijn maandagochtend op de hoogte gesteld door de ambassade in Peking. Het is niet bekend of ook alle Nederlanders de stad willen verlaten.

Wat als je een ticket naar China hebt geboekt?

Klanten van luchtvaartmaatschappij KLM die tussen nu en eind februari een vlucht van en of naar China hebben geboekt kunnen deze kosteloos omboeken naar een latere datum of een andere bestemming of de tickets met volledige terugbetaling annuleren. Dit aanbod geldt ook voor tickets van Air France en Delta, de partnermaatschappijen die ook vluchten naar China voor KLM verzorgen.

De luchtvaartmaatschappij houdt de dienstregeling richting China voorlopig in stand en adviseert klanten op de hygiëne te letten en bijvoorbeeld handen te wassen voor en na het eten. Ook adviseert ze om contact met dieren te vermijden.

