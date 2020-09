Verspreiding coronavirus lijkt onder controle op Sint-Eustatius

De verspreiding van het coronavirus op Sint-Eustatius lijkt onder controle. Vorige week brak paniek uit toen een instructeur besmet bleek. Hij was uit het buitenland gekomen om les te geven over het verrichten van bepaalde coronatests. Sint-Eustatius voerde direct maatregelen in om verdere verspreiding te voorkomen. Ook werd hulp gevraagd aan het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid.

Voordat de besmette instructeur werd geregistreerd op 7 september waren sinds het begin van de coronacrisis maar vier besmettingen gemeld op het eiland. Na 7 september liep het aantal besmettingen op naar zeven. Dat aantal is al enkele dagen niet gewijzigd en uit 114 coronatests bij alle medewerkers van het enige ziekenhuis op het eiland en een bejaardentehuis is geen enkel positief resultaat gekomen, zo heeft de overheid op Facebook bekendgemaakt.

Het eiland behoudt de ingestelde avondklok nog wel tot in ieder geval komende vrijdag en roept iedereen op om mondkapjes te dragen in publieke ruimtes. Op 21 oktober staan er verkiezingen gepland op het eiland van iets meer dan 3000 inwoners. Op het eiland werd gevreesd dat een snelle groei van het aantal besmettingen negatieve gevolgen voor de stembusgang zou kunnen hebben, maar dat lijkt nu niet het geval.