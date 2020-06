Versoepeling regels kerkdiensten gaat door

Vanaf volgende week woensdag mogen kerkdiensten, begrafenissen en huwelijksvoltrekkingen door 100 mensen worden bijgewoond.

Ook musea, restaurants, cafés en bioscopen mogen vanaf 1 juli 100 personen tegelijkertijd ontvangen. Wel dienen in alle gevallen de bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Dat zal premier Rutte naar verwachting woensdagavond tijdens een persconferentie bekend maken. Het Outbreak Management Team (OMT) gaf maandag groen licht voor de versoepelingen. Die waren al eerder aangekondigd in de ‘routekaart’ die het kabinet eind mei presenteerde.

Daarbij gold wat het kabinet betreft wel de voorwaarde dat de versoepelingen die de afgelopen weken zijn ingegaan, niet tot een tweede golf aan besmettingen zou leiden.

Zoals bekend zijn basisscholen volledig open, scholen voor voortgezet onderwijs deels en mogen kerken en horecagelegenheden maximaal 30 personen tegelijkertijd ontvangen. Deze openstellingen leidden de afgelopen weken niet tot een tweede golf aan besmettingen.

Premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid lieten de afgelopen weken al doorschemeren dat de geplande versoepelingen per 1 juli door zouden gaan.

Het OMT adviseerde maandag ook dat sportscholen, kantines, casino’s en sauna’s per 1 juli weer hun deuren mogen openen. Die moeten wel aan allerlei voorwaarden voldoen zoals een goede ventilatie en maatregelen om onderling afstand te kunnen houden.

Scholen voor voortgezet onderwijs mogen na de zomervakantie volgens de NOS weer volgens de normale roosters gaan draaien. Leerlingen hoeven de 1,5 metergrens dan niet meer in acht te nemen tot elkaar, maar wel tot de docenten.

Het kabinet onderzoekt momenteel nog of enkele versoepelingen, die pas voor 1 september staan gepland, naar voren kunnen worden gehaald. Vooral kleinschalige kermissen en bepaalde evenementen mogen wellicht eerder weer beginnen.

Vanuit de christelijke partijen in de Tweede Kamer en vanuit kerken is er druk om in kerkgebouwen waarin meer dan 100 personen kunnen komen die onderling 1,5 meter afstand houden, ook meer bezoekers toe te laten. Het aantal bezoekers zou dan afhankelijk worden van de grootte van het kerkgebouw.