‘Versnelde afbouw zelfstandigenaftrek voelt als straf’

De versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek leidt tot verbijstering onder zzp’ers. Volgens belangenorganisatie Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) voelt de al eerder uitgelekte maatregel uit de miljoenennota als een straf voor ondernemerschap. „Het wordt een sobere Prinsjesdag voor zelfstandigen die het nu in de crisis veelal al zwaar hebben”, zegt PZO-directeur Margreet Drijvers.

De zelfstandigenaftrek, oftewel het bedrag dat ondernemers mogen aftrekken van hun belastbare winst, zou op termijn afgebouwd worden tot 5000 euro in 2028. Dat wordt nu een afbouw tot 3200 euro, aldus PZO. De belangenvereniging vindt juist dat de regeling belangrijk is voor zzp’ers om buffers op te kunnen bouwen.

PZO is wel positief over de inzet op investeringen door het kabinet. „Dat is goed nieuws, ook voor zelfstandigen. Hierdoor blijven veel opdrachten voor zelfstandigen behouden.”