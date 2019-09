Verslagenheid groot na brand in Strijbeek

De verslagenheid is zondag groot na de brand in het Brabantse dorp Strijbeek, waar twee jongens van 6 en 9 om het leven kwamen. De politie spreekt van een groot drama dat er ook bij de collega’s behoorlijk heeft ingehakt.

„Dit heeft een zwaar effect op iedereen. Een brand met slachtoffers is erg, maar met kinderen is het ergst. Dat blijft je altijd bij. Strijbeek is een kleine gemeenschap. Veel mensen zijn aangeslagen”, aldus een woordvoerder van de politie die zondag ter plaatse was. „Dit heeft ook veel meer gevolgen. Maandag blijft op twee scholen een plekje leeg en ook sportclubs of andere clubs van de jongens hebben een verlies te dragen.”

Er rijden zondag ook behoorlijk wat mensen langs de plek, maar er is niets van het uitgebrande chalet te zien. Het huisje aan de Daesdonckseweg, dat werd bewoond door de oma van één van de jongens, staat op eigen terrein. Er zijn zondag wel agenten aanwezig voor omwonenden die iets willen vragen of iets kwijt willen.

Het onderzoek bij de woning is nog in volle gang en gaat naar verwachting nog de hele dag door. De politie gaat ervan uit dat de oorzaak moeilijk te achterhalen is omdat het chalet volledig is verwoest.