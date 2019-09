Versieren Ridderzaal is een eervolle klus

Met een scherp oog voor detail loopt bloemarrangeur Ton Verzijl door de rozenkassen van veredelingsbedrijf Dümmen Orange. De selectie van de mooiste en nieuwste bloemen voor Prinsjesdag is begonnen.

Voor het zevende achtereenvolgende jaar heeft de toparrangeur uit Wassenaar de prestigieuze opdracht gekregen om de Ridderzaal op te fleuren voor de opening van het parlementair jaar. Een eervolle klus, ieder jaar weer, vertelt Ton Verzijl. „Zo veel van dit soort grote en bijzondere opdrachten krijg je niet.” Het begon in 2012, zeven jaar geleden, nadat hij eerder al eens de bloemdecoraties mocht verzorgen voor de doop van de prinsesjes. „Blijkbaar waren ze daar tevreden over. En nu voor de zevende keer op rij de aankleding van de Ridderzaal. Heel bijzonder.”

Proefboeketten

De bloemstukken komen naast de troon, bij de entree en langs de balustrade te staan. „Het is de Eerste Kamer die uiteindelijk de kleuren en de soort bloemen goedkeurt. De contacten daarover starten al in juli. Ik stuur eerst een aantal proefboeketten, waarna de Kamer de uiteindelijke kleurschakering en de bloemsoorten bepaalt. Vanaf een week voor Prinsjesdag werk ik samen met mijn vrouw Eveline aan de frames en op donderdag plaatsen we daarin alvast het groen en selecteren we de bloemen bij de leverancier.” Dat gebeurt opnieuw in de kassen van Dümmen Orange in het Noord-Hollandse De Kwakel, de grootste sierteeltveredelaar ter wereld. Daar worden de nieuwste en sterkste bloemenrassen ontwikkeld.

Het selecteren luistert nauw. Alleen de mooiste en kleurrijkste bloemen krijgen een plek in de arrangementen. Daarbij is de locatie, de historische Ridderzaal, bepalend voor de vorm en het uiterlijk van het uiteindelijke bloemwerk. Verzijl: „Niet elke kleur of bloem past daar. Bordeauxrood is bijvoorbeeld niet bruikbaar, omdat het gordijn achter de troon die kleur heeft. Blauw is weer niet mooi vanwege het kunstlicht. Bovendien moeten alle bloemen goed zichtbaar zijn voor de aanwezigen en camera’s, dus kleinbloemige soorten vallen weg. Toch probeer je het ieder jaar weer een beetje anders te doen. En dat lukt steeds weer”, constateert Verzijl tevreden.

De kleuren van Prinsjesdag 2019. beeld Vidiphoto

Verzorgingshuizen

Na de definitieve selectie in de kassen volgt op de maandag voor Prinsjesdag de aankleding van de Ridderzaal. Dat gebeurt met een team van vier mensen. De woensdag daarop wordt door dezelfde ploeg alles weer netjes verwijderd. Een groot deel van de 5000 geplaatste bloemen gaat naar verzorgingshuizen in de regio. Zo kunnen ook ouderen genieten van de nationale bloemenpracht.

Ditmaal sieren gele en witte pinacoladachrysanten de Ridderzaal, aangevuld met zalmkleurige en oranjerode avalancherozen. „Het zijn heerlijke chrysanten om mee te werken, met veel zijtakken. Vertegenwoordigers van de Eerste Kamer waren direct enthousiast toen ik deze bloemen en kleuren voorstelde.”

Prima referentie

Hoewel prestigieus, betaalt het versieren van de Troonzaal niet beter dan reguliere orders, verklapt de bloemarrangeur. „Maar je toont hier wel je werk voor het oog van de hele wereld. En het is natuurlijk een prima referentie bij andere opdrachtgevers. Op diverse bloemistenfora proef ik dan ook wel de nodige jaloezie.”

Ook de veredelaar is trots op de keuze voor zijn bedrijf. Woordvoerder Roy van Kester van Dümmen Orange: „Het is het voor het derde jaar op rij dat onze bloemen de Ridderzaal sieren. Een prima entourage ook om onze nieuwe pinacoladachrysanten en avalancherozen te etaleren.”