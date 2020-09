Verschillende protesten op Prinsjesdag

Een aantal organisaties heeft Prinsjesdag aangegrepen om actie te voeren in Den Haag. Er worden onder andere twee alternatieve troonredes voorgedragen.

FNV draagt om 12.00 uur voorafgaand aan de troonrede een eigen troonrede voor. De vakbond vraagt om aandacht voor kwetsbare mensen in de samenleving en wil een hoger minimumloon. Zo’n 35 personen hebben zich verzameld op het Plein, ongeveer een kilometer van de Grote Kerk vandaan waar de koning de troonrede voordraagt.

Actiegroep Extinction Rebellion draagt in het stadscentrum zijn eigen troonrede voor, met de naam ‘Traanrede’. De groep koos die naam omdat ze het klimaatbeleid om te huilen vindt.

Actiegroep Geen Dor Hout rijdt rond met een bus met reclamebord. Hierop worden twitterberichten gedeeld van mensen die de hashtag geendorhout hebben gebruikt. De groep wil meer aandacht voor de 6 miljoen mensen die in de risicogroep van corona vallen. De regering moet volgens de actievoerders meer rekening houden met ouderen en chronisch zieken. Sabrina Dekkers (41) van de actiegroep: „Zij durven hun huis niet uit, want niemand houdt zich aan de maatregelen. Zelf heb ik obesitas en durf ik al maanden het huis niet uit. Vandaag is de eerste dag in maanden dat ik buiten kom.”

Vlak bij het Malieveld, op de Koekamp, is een handjevol mensen bijeengekomen. Zij protesteren tussen 10.00 uur en 18.00 uur tegen de coronamaatregelen. Er zijn onder anderen aanhangers van Nederland in opstand en Viruswaarheid aanwezig.