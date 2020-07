Verscherpte controle bij recreatiegebieden in Overijssel

Politie en handhavers gaan het komende weekeinde in een groot deel van Overijssel extra scherp controleren op naleving van coronaregels in recreatiegebieden. Ook offerfeesten en een enkele introductieactiviteit kunnen op verscherpte aandacht rekenen, zegt de Veiligheidsregio IJsselland. Er zullen sneller boetes worden uitgedeeld. Het werkgebied van deze veiligheidsregio omvat de hele provincie Overijssel behalve Twente.

Vorig weekend nam IJsselland de naleving van de regels in de horeca op de korrel. Dat leidde er volgens de waarnemend voorzitter van de veiligheidsregio, burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland, toe dat het een stuk beter ging. Enkele zaken zijn gesloten tot ze hun zaakjes beter op orde hebben. Ook ontdekte de politie een groot illegaal feest onder een viaduct in de snelweg A1 bij Deventer. De horeca in steden als Deventer en Zwolle kan dit weekeinde weer op strenge controles rekenen.

Voor meer toezicht in recreatiegebieden is volgens Bats gekozen omdat het „prachtig weer” lijkt te gaan worden. In het voorjaar werden veel zwemplassen gesloten omdat het er veel te druk was. Volgens Bats zijn er ook wat opleidingen die al met een introductie beginnen. De zomervakantie in de regio Noord loopt dit jaar op 16 augustus als eerste af. „We letten speciaal op de afstandsregel”, aldus Bats.

De Veiligheidsregio IJsselland gaat volgens hem niet meedoen aan een experiment met mondkapjes. De regio volgt de lijn van het RIVM.