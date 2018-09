Verruiming koopzondag in Veere en Terneuzen

Redactie regio

APELDOORN. In de Zeeuwse gemeenten Veere en Terneuzen wordt de winkelopenstelling op zondag verder verruimd.

Dat hebben de gemeenteraden van beide gemeenten donderdagavond besloten, meldde Omroep Zeeland.

In de gemeente Veere mochten tot nu alleen de winkels in Domburg, Veere, Westkapelle en Zoutelande elke zondag open. Dat is uitgebreid naar diverse andere dorpen, met uitzondering van Serooskerke. In dat dorp mogen de winkels twaalf keer per jaar de deuren openen op zondag.

Over de verruiming van de zondagsopening van winkels in Veere waren eerder dit jaar afspraken gemaakt tijdens de coalitiebesprekingen. Vasthouden aan de bestaande situatie was „onbespreekbaar”, zei wethouder Arie Schot (SGP/ChristenUnie) destijds.

In Terneuzen is donderdagavond besloten dat alle winkels op zondag acht uur langer open kunnen dan tot nu toe. Ze mogen vier uur eerder open, om 8.00 uur, en vier uur later dicht, om 22.00 uur.