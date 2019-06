Verruiming koopzondag in Hellendoorn

Winkeliers in de gemeente Hellendoorn mogen in het vervolg zelf bepalen of ze zondagmiddag van 12.00 tot 18.00 uur open gaan.

De gemeenteraad stemde dinsdagavond in met dit collegevoorstel, meldde dagblad Tubantia woensdag.

De PvdA, D66, GroenLinks en de VVD juichten het voorstel toe. Lokaal Hellendoorn en het CDA stemden verdeeld. De twee grootste partijen gaven aan dat in hun achterban verschillend wordt gedacht over deze kwestie. Die nuance wilden ze laten blijken in het stemgedrag van hun raadsleden. Het gaat met name om eerbiediging van de zondagrust en angst voor de positie van de kleine winkelier.

De CU stemde als enige partij tegen de verruiming van de koopzondag. In recent onderzoek gaf 58 procent van de burgers aan dat middenstanders zelf de vrijheid moeten krijgen om te bepalen of ze op zondag opengaan; 3 procent was voor het voortzetten van het huidige beleid van maximaal acht koopzondagen per jaar.